◆エルフィンＳ（２月７日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）７日に行われた京都１０ＲエルフィンＳ・リステッド（牝馬限定、芝１６００メートル）は１番人気のスウィートハピネスが直線で突き抜け、２勝目を挙げた。リアルインパクト産駒が、追えば追うほど伸びてきた。道中は馬場の荒れた内側を後方から追走。手綱を動かしながらの追走で、直線も内に進路を選択し、さらにギアを上げるように加速する。最後は前を行くベ