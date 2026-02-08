ＪＲＡは雪の影響で２月８日の東京競馬第１回４日、京都競馬第２回４日の開催を中止した。同日の午前６時にホームページで発表した。東京競馬は前日の７日に雪が徐々に強く降る状況となり、８Ｒ前に天候調査が入って１４時１０分に中止が決定。開催中の中止は雪の影響で３Ｒ以降が中止となった２０年３月２９日の中山競馬以来だった。雪による開催自体の中止は、直近では２５年２月８日の第１回京都競馬第３日以来。京都競馬