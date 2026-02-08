◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】日本男子のエース、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が２度目の五輪で魅せた。予選最終種目の男子ショートプログラム（ＳＰ）で、１０８・６７点で１位。自己ベストに０・１０点に迫り、世界王者のマリニン（米国）に勝利。チームとしてトップのライバル米国に１点差の２位に迫り、決