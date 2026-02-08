日本ハムの水谷瞬外野手（２４）が７日、沖縄・名護での紅白戦に白組の「１番・左翼」で先発出場。２打席連続本塁打を放ち開幕１番へ猛アピールした。初回の第１打席、ＷＢＣ台湾代表・孫易磊のチェンジアップを左中間に運ぶと、３回の第２打席は育成右腕・松本のカットボールを、バックスクリーン右にぶち込んだ。「１本目は風だと思います（笑）。２本目は、カットボールを狙ってアプローチ、打球方向、全てが完璧だった。現段