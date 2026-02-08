TBSの篠原梨菜アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新。祖父が亡くなったと報告した。【写真】TBS篠原梨菜アナ「祖父が旅立ちました」と報告篠原アナは「祖父が旅立ちました。母から「知識は誰にも奪われない宝だ」と言われて育ってきましたが与えられた愛も、思い出もそうだなと思います」と記した。続けて「形あるものはいつかなくなる。たとえ長い時が経って私が何もかも忘れても、大切な皆がいなくなってしまっ