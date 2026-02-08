東京ディズニーリゾートに57歳で入社し、65歳で退職するまで、私がすごした“夢の国”の「ありのまま」をお伝えしよう。楽しいこと、ハッピーなことばかりの仕事などない。それはほかのすべての仕事と同様、ディズニーキャストだってそうなのである。※本稿は笠原一郎『ディズニーキャストざわざわ日記』（三五館シンシャ）の一部を抜粋・編集したものです某月某日 肉体労働者暑い日も、寒い日もカストーディアルキャスト＊は「