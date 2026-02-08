現役プロサッカー選手を夫に持つ韓国の美女アナウンサー、クァク・ミンソンのプロポーションが話題だ。【写真】クァク・ミンソンだけじゃない！韓国の“新婚ホヤホヤ”美女アナ5選クァク・ミンソンは最近、インスタグラムを更新。「2026 Beauty and Healing♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、宿泊先の浴室と見られるスペースでくつろぐクァク・ミンソンが写っている。白を基調とした水着