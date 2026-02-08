現地２月７日に開催されたブンデスリーガの第21節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するザンクトパウリはシュツットガルトとホームで対戦。２−１で７試合ぶりの白星を挙げた。安藤がフル出場、原が途中出場でブンデスリーガデビューを飾った一方で、ここまで全試合に先発していた藤田が、突然のメンバー外となった。 試合前にメンバーが発表されると、現地のファンから「フジタはどこへ行った？」「なぜいない