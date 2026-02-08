「ファースト・タツル」が誕生した。ソフトバンクの柳町達外野手（28）が7日、宮崎キャンプで野球人生初めての一塁の特守に挑戦。小久保監督が見守る中で本多内野守備走塁コーチのノックを受け、正確なスローイングも披露した。「やっぱり一塁って変な感じですね。初めてにしては、できたけど」慶大では三塁を守っていただけに、指揮官は「ハンドリングはいけそうやね」とひと安心の様子だった。昨年11月の球団納会ゴルフで