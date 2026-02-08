「モーニング娘。’26」の牧野真莉愛（25）が7日、都内で写真集「BloomingMARIA25」（ワニブックス）の発売記念イベントを開いた。オーストラリア・パースで撮影し「コアラにも会えて、可愛くてキュンキュンしました。自然体で自分のさちがいっぱい詰まっています」と満面の笑み。プロ野球・日本ハムの大ファン。「今年は日本一に期待したい。そして、新庄（剛志）監督と一緒の写真を写真集に入れたい」と夢をはせた。