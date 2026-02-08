ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」のメンバーで、長期療養中の西村乙輝（いつき＝15）が7日、約2カ月半ぶりに自身のブログを更新。ファンを喜ばせた。西村にとって、2月7日はハロプロ研修生に加入してちょうど2年となる日。ブログでは「お久しぶりです。西村乙輝です」と書き始め、他の研修生との思い出などを振り返り「もう2年かあ。色んなことがあった2年」などとつづった。西村は昨年8月、つ