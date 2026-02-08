今キャンプ初の対外試合となる練習試合・日本ハム―阪神が、名護（午後1時開始予定）で行われる。日本ハムは開幕3戦目の先発が内定している5年目の達が、先発して1イニングをめどに登板。紅白戦の予定だったオリックスは、天候を考慮し10日に延期した。ロッテは今キャンプ初の非公開練習となる「サブローカーテン」を発動予定。また各球団のライブBP（実戦形式の打撃練習）では、ヤクルトは昨年新人王の荘司、開幕投手候補