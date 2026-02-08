◇紅白戦白組4ー2紅組（2026年2月7日名護）日本ハムの水谷瞬外野手（24）が7日、12球団の1軍で初実戦となった紅白戦で2本塁打を放った。今季の12球団実戦第1号となる先頭打者本塁打を放つと、続く打席で同第2号の2打席連発。飛距離増へ、今季からチーム最長となる34・5インチ（約87・6センチ）の長尺バットに持ち替えた。その新たな相棒をしっかり扱えるように、肉体改造に励んだオフの成果をいきなり発揮した。スコアボ