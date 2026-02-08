◇紅白戦白組4ー2紅組（2026年2月7日名護）日本ハムの捕手登録の田宮が4回から中堅の守備に就いた。白組の中堅で先発出場していた西川が2回に右膝に死球を受けて特別ルールでDHになり、捕手で出場していた田宮が中堅へ。昨季公式戦で左翼も経験していた。中堅の方が「コースとか見やすい。逆から勉強しとけみたいに言われた」と本職にも生きる経験となった。久々の外野は「練習も受けていなかったので緊張しました」と振