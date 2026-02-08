ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表のソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が7日、今キャンプで初めてWBC公式球を使って投球練習を行った。しっかり感触を確かめながら約50球。WBC1次ラウンドで日本と台湾は同じC組で、連覇を目指す侍ジャパンにとってやっかいな相手となりそうだ。日本戦で出番があれば、ドジャースの大谷ら侍戦士に全力で勝負を挑むと意気込んだ。連覇を狙う侍ジャパンにとっ