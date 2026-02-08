◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール3日目（7日、宮崎）実戦形式のライブBPに登板したドラフト1位、竹丸和幸投手。この日は打者5人に対し、無安打、1四球、2奪三振という内容でした。「まずはしっかり腕を振るのがテーマ。球速もいい感じに出ていたので、よかったかなと思います」と語った竹丸投手。登板前は少し緊張したそうですが、マウンドに上がってしまえば、問題なし。この日の最速は146キロのまっすぐとチェンジアップ、