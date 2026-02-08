日本ハムの育成右腕・宮内春輝投手（29）が、“三度目の正直”へ猛アピールした。7日、沖縄・名護での紅白戦で4回から白組の4番手で登板。1四球を与えたが、2回を投げて無安打無失点3奪三振の好投を見せた右腕は「投げていて感覚的には悪くなかった。ここから出力が上がっていけば」と振り返った。出番は2―2で迎えた4回。先頭の進藤を中飛に抑えると、続く上川畑、矢沢を2者連続の空振り三振。紅白戦とはいえ、その裏の勝ち越