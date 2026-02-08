「新馬戦」（７日、東京）４番人気のベルウッドクレド（牡３歳、父シルバーステート、母ラヴザットマスタング、美浦・辻）が２番手抜け出しで後続をシャットアウトした。津村は「返し馬で鳴いたり子どもっぽかったけど、ゲートを出てからはいい感じ。先頭に立ってからも集中力を切らさずに走れていて良かったです。まだまだ伸びしろがある」と、さらなる成長に期待した。辻師は「早めに先頭に立つ形になったが最後までしっか