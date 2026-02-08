「エルフィンＳ」（７日、京都）１番人気のスウィートハピネス（牝３歳、栗東・北出）が後方から目の覚めるような直線一気でＶを決めた。周りのペースに惑わされることなく脚をため、直線でアクセル全開。馬群の内から豪快に突き抜けた。高杉は「阪神ＪＦから大きく変わってはいませんが、頭数も少なく、能力の発揮しやすい舞台でした」と冷静に振り返った。もちろん目指すところは桜花賞（４月１２日・阪神）。北出師は「一