７日の東京競馬は、積雪の影響で８Ｒ以降の５レースが取りやめとなった。既に発売されていた８Ｒ以降の馬券は返還となる。ＪＲＡの裁決委員は「芝の積雪の影響で滑る可能性があるほか、騎手のゴーグルに雪が付着して視界不良となる恐れがあり、安全な競馬の施行が困難になる恐れがあるため、開催委員長が中止と判断しました」と説明した。これに伴う代替競馬、続行競馬は実施しない。８Ｒに出走予定だった馬は馬場入りしており