「アルデバランＳ」（７日、京都）ハイペースで先行争いが繰り広げられるなか、中団やや後方に構えた６番人気のゼットリアン（牡６歳、栗東・吉田）が直線で一気に抜け出し、後続に３馬身差をつけてオープン初勝利を飾った。昨年の当レース４着以来のコンビとなった団野は「具合がいいと聞いていましたし、返し馬でも元気の良さを感じました。惜しいレースが続いていましたが、きょうは完勝でしたね。この先も楽しみです