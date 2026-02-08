「新馬戦」（７日、京都）９番人気のアレンスター（牡３歳、父リオンディーズ、母フェイバリットキャンディ、栗東・庄野）が二の脚でハナを奪うと、ラストは最速上がりで後続を突き放し、８馬身差の圧勝劇を演じた。三浦は「ゲートが決まったらこういう競馬を考えていましたが、思った以上に二の脚が速かったです。秘めている能力は高いと思います」と将来性を評価。庄野師は「もう１本（追い切りが）欲しいと思っていたなか