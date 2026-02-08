日本ハム新外国人のカストロ（ブルージェイズ3A）とラオ（ナショナルズ）がチームに合流し、入団会見に臨んだ。6日に新庄監督が先発起用を公言したラオは「直接話はされていない。このチームで優勝できる自信がある」と意気込み。内外野を守れるユーティリティー選手のカストロは、過去に対戦経験がある楽天・前田健との再戦へ「自分としては良い感触がある」と自信を示した。