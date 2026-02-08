日本ハムの高卒5年目右腕・達が今季初の対外試合となる8日の阪神戦（名護）に先発する。1イニングを予定。ブルペンでスライダーとカットボールの間の新球「スラッター」も試投し「使えそうですね。明日投げてるかも」と予告した。昨季8勝のうち7勝に貢献した元女房役で、阪神へトレード移籍した伏見との初対戦については「多分9番くらいなんで。いっぱいランナー出さないと」と公私ともに仲が良い先輩をイジりながら心待ちにし