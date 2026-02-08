６日に開幕したミラノ・コルティナ五輪に出場する２０２２年北京五輪フリースタイルスキー女子ビッグエア金メダルの谷愛凌（グー・アイリーン、２２＝中国）に注目が集まっている。米サンフランシスコ生まれながら、１９年に母の母国である中国籍を選択。２１年の世界選手権で金メダルを獲得し、人気が沸騰した。米経済誌「フォーブス」によると、２５年の女性アスリート高額年収ランキングで推定２３１０万ドル（約３６億３０