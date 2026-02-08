全日本プロレスの?マット界随一の偏屈者?こと鈴木秀樹（４５）が、?暴走社長?こと諏訪魔（４９）を一刀両断にした。鈴木は２３日の東京・大田区総合体育館大会で諏訪魔とのコンビ「エボリューション」で綾部蓮＆タロースの持つ世界タッグ王座に挑戦する。久々の返り咲きを狙うが、気になるのはそのコンビネーションだ。過去にも合体技が決まるだけで観客席からどよめきが起きたこともあるほどの?水と油?。かみ合えばとんでもな