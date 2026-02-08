大相撲の元横綱白鵬翔氏（４０）が主催するアマチュア相撲大会「第１６回白鵬杯」（７日、トヨタアリーナ東京）に元大関把瑠都氏（４１）が姿を見せた。把瑠都氏は息子のタール・ホーヴェルソン君が、本大会の小学３年生の部に出場するため来日。土俵近くで取組を見守ったが、タール君は１回戦で敗退してしまった。取組後は「（タールは）海外の試合に初めて出ました。エストニアでは同級生のチャンピオンになったんですよ。（