熱い戦いが続いているミラノ・コルティナ冬季五輪。その熱戦を伝えるテレビ各局のキャスターたちも大活躍している。ある意味、選手以上に目立つ存在だが、いったいギャラはいくらなのか？ 関係者たちが本誌だけに打ち明けた、彼らの「おカネ」「評判」をここに一挙公開する。まずは日本テレビから。スペシャルキャスターを櫻井翔（44）、メインキャスターを荒川静香（44）が担当している。「櫻井さんのギャラは5000万円で、今