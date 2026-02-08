ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が７日（日本時間８日）に行われ、予選３位の木村葵来（きら、２１＝ムラサキスポーツ）が１回目に８９・００点をマーク。２回目は失敗に終わったが、３回目に９０・５０点を叩き出し、合計１７９・５０点で金メダルを獲得。今大会の日本勢で金メダル第１号となった。木村は試合後のインタビューで「（金メダルは）有言実行って感じですね。今年はかなりスノーボ