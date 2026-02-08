ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（ＮＨ）が７日（日本時間８日）に行われ、第一人者の高梨沙羅（２９＝クラレ）が出場。１回目は９２メートル、１２１、５点、２回目は９６メートル、１１７・４点で１３位に終わった。試合後のインタビューでは「なかなか応援してくださる皆さまに楽しんでもらえるようなパフォーマンスはできなかったと思うんですけど、希ちゃん（丸山希）が銅メダルを取