フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。98.00点のイリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。首位の米国に1点差と迫り、大接戦で米国代表にもたらした影響を米記者が指摘している。男子のエース対決。鍵山が、米国との差を縮める大仕事を果たした。冒頭、