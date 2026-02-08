卓球アジア・カップ卓球のアジア・カップは中国・海口市で7日に行われた。女子シングルス準々決勝で、世界ランク7位の張本美和（木下グループ）が、同3位の陳幸同（中国）を4-1と圧倒。中国メディアも日本の17歳を絶賛した。張本は全日本選手権で一般＆ジュニアのシングルス、女子ダブルスと混合ダブルスも合わせて史上初の4冠を達成。アウェーでのアジア・カップでも勢いは止まらなかった。世界3位の強豪に4-1で完勝。中国