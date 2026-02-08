写本に残る猫の足跡 画像はイメージです 米国ボルチモアにあるWalters美術館で、2026年2月末まで「羊皮紙の上の足跡展」が開催され、猫好きの人々の間で話題です。 というのも、ここでは15世紀の猫の足跡が残る欧州の文献などが展示され、当時の人々がいかに猫を愛し、生活を共にしていたかを垣間見ることができたからです。 500年以上前、あるフランドルの学生が重要な文献を何時間もかけて丹念に書き写して、