困っている友人に手を差し伸べたものの、感謝されるどころか「都合の良い存在」として扱われたら――。投稿を寄せた20代女性は、友人から受けた身勝手な仕打ちを振り返った。ある日友人から突然、「鍵を失くした」と連絡が入った。友人はパニックになった様子で、こう訴えてきたという。（文：湊真智人）「お財布と鍵の入ったキーケースはいつも一緒にしているのに、財布しかないの。家のどこかにはあるはず」「鍵が見つからないか