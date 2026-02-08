Ｇ大阪がＰＫ戦５―４でＣ大阪との開幕ダービーを制し、観衆４万人超えのアウェーで歓喜の輪をつくった。立役者は元日本代表ＧＫ東口順昭（まさあき、３９）だ。両チーム４人連続でＰＫ成功。東口はＣ大阪５人目のＭＦ阪田との駆け引きで重圧をかけ、ポストに当てさせて阻止。直後に成功して勝負を決めた味方のＭＦ安部と抱き合って喜び「（１月の宮崎）キャンプからＰＫの練習で調子良かったので、どれだけ生かせるかワクワク感