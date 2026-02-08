昨年１１月にボクシングの全日本選手権男子ウエルター級（６５キロ以下）を制した藤木勇我（１８）＝大阪・興国＝が今春、プロテスト受験を予定している。高校３年間の戦績は４９戦全勝（３３ＲＳＣ＝レフェリーストップコンテスト）で、アマチュア９冠。大橋ジムへの出稽古では、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）と拳を交えた。プロデビューを前にした“浪速のモンスター”が現在の心境や井上尚への思い