ＪＲＡは７日の東京競馬８Ｒ以降を積雪の影響で「安全な競馬が困難である」として、開催を中止した。これに伴う代替競馬、および続行競馬は実施されない。１Ｒから小雪が舞っていた東京競馬場。時間の経過とともに雪粒は大きくなり、午後になるとパトロール映像は真っ白に。８Ｒ・４歳上２勝クラス（ダート１６００メートル）の発走前には肉眼でもコースに積もる雪を確認できるほどになっていた。本馬場入場前に同レースでレッ