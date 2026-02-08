上空の強い寒気の影響で、日本海側を中心に広い範囲で雪が強まっていて、大雪に警戒が必要です。8日は一段と強い寒気が流れ込むため、日本海側を中心に広い範囲で雪が降り続き、大雪のピークとなる見込みです。9日朝までに予想される雪の量は、北陸で80センチ、近畿で70センチ、中国地方で60センチなどとなっています。日本海側では、すでに記録的な積雪となっている所もあり、引き続き、大雪による交通障害やなだれなどに警戒が必