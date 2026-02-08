男子１人乗りの１、２回戦が７日に行われ、小林誠也（中外印刷）は合計１分４９秒３２４で２３位スタートとなった。小林は１回戦では「力が入りすぎた」とスタートにミスが出た。２回戦ではカーブの滑りなどを修正し、１回戦よりタイムを縮めたが出遅れた。８日に３回戦が行われ、上位２０位に入れば決勝となる４回戦に進むことができる。「自分ができる精いっぱいの滑りをして、全力で諦めずに３本目をしっかり滑り切りたい