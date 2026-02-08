モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が7日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。コンビニエンスストア大手セブン・イレブンの福袋ショットを投稿した。「第二弾開運福袋登場！」と報告。「新年は開運だけでなく可愛さも倍増」などとつづり、数多くのキャラクターがデザインされた追加発売のセブン・イレブン福袋を紹介するショットを公開。