5人組グループ・嵐の相葉雅紀がMCを務めるテレビ朝日系『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）8日の放送は、料理家・栗原はるみを招いた人気企画『教えて！栗原はるみ先生』として、今、世間で「時短・ヘルシー・簡単」という三拍子に加え、挑戦しやすく見た目も華やかに仕上がることで、SNSでブームとなっている「せいろ料理」を“マナブ”。考案レシピは2万以上、書籍の累計発行部数は3200万部を誇る栗原が、家庭で簡単に真似で