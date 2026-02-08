明石家さんま（70）が7日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。“引退”について語った。55歳のときに「60歳で引退を考えていた」というさんまは、爆笑問題の太田光から「『このまま辞められたら格好良すぎる。落ちてく姿を見せてくれ』と言われ、じゃあ、落ちていくとこ見せるからやるわ」と改めて“引退撤回”したエピソードを語った。6日には「タイタンライブ」30周年記念公演にゲスト出演。爆笑問題