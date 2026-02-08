米代表として五輪に参加中のカークビー(C)Getty Images目下、開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪。4年に一度の檜舞台に立つアスリートの多くがメダル獲得を目指して死力を尽くす。だからこそ、大会はヒートアップし、大きな熱狂を生む。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！だが、多様性の時代においては、選手たちの持つ“目標”も様々だ。「オリンピック選手とデートしたい人はいま