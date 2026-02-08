次戦は完全アウェーのイタリア戦。スマイルジャパンが正念場を迎える(C)Getty Images現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子1次リーグで、日本代表「スマイルジャパン」はドイツに2-5で敗れ、2戦目にして大会初黒星を喫した。【写真】氷上と雪上のヒロインたち冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！世界ランキングでは、9位のドイツに対し日本は8位と上回っているものの、この試合は一方的な展開と