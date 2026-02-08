グラビアアイドルの水咲優美（28）が7日、インスタグラムを更新。ビキニ姿の動画を公開した。「EXMAX！3月号に初登場させて頂きました」と報告し、「特典動画もチェックしてねん！チラっっっっ見せ」とつづり、白いひもビキニ姿で横たわる様子を動画で公開した。この投稿に「かわいい」「Sexy！」「添い寝してイチャイチャしたいよ」などのコメントが寄せられている。