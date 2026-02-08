元モーニング娘。加護亜依（38）が7日、インスタグラムを更新。同日、誕生日を迎えたことを報告した。加護は「Happy my BD」とコメントし、2枚の近影を投稿した。自撮りと思われるアップを投稿しており、加護はツヤツヤの肌を披露している。この投稿にフォロワーからは「まだまだ若くて羨ましい。益々綺麗に良い女になってね」「いつまでも可愛くて大好き」「いつのまにか可愛いから綺麗になってた」「歳を重ねるごとにまた若返っ