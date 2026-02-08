◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で初出場の木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。１、２本目と確実に技をそろえて首位で３本目へ。最後はさらに攻めた技を繰り出して決めきれなかったが、表彰台の快挙を達成した。初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダルを獲得した。木