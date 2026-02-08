巨人の中川皓太投手（３１）が７日、息の長い選手を目指し、決め球のスライダーにさらに磨きをかけることを誓った。２軍キャンプでブルペン入り。７５球の投球練習を行うと、その後は久保康生巡回投手コーチと３０分かけて体重移動の仕方などフォームの確認を行った。「スライダーをもっと良くしたい。何年か前に投げていたものが自分の感覚ではよかった」と誓いを立てた。昨年は６３試合で３６ホールド、防御率２．２４だっ