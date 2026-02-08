◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ女子ノーマルヒル 2回目(大会2日目/現地7日)日本代表の郄梨沙羅選手が、競技後にインタビューに応じ、悔しさをにじませつつもラージヒルへの意気込みを語りました。1回目のジャンプで92メートルを記録し14位となった郄梨選手。2回目は気持ちを切り替え96メートルと飛距離を伸ばし、13位という結果で終えました。競技後にインタビューに応じた郄梨選手は