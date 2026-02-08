◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が日本勢第１号となる金メダルを獲得した。最終３本目に、この日の最高得点となる９０・５０点をマークし、逆転金メダルをつかんだ。初出場の木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルで日本勢はワンツーフィニッシュとな